Мексика замерла в ожидании вторжения Нибиру - Высадку десанта пришельцев наблюдали тысячи очевидцев

Чёрная летающая тарелка конспирировалась на фоне Солнца, но всё тайное стало явным, заявляют уфологи.

Сегодня, 6 мая, высадку десанта пришельцев наблюдали тысячи очевидцев. Мексика замерла в ожидании вторжения Нибиру, ведь это стало явным признаком появления инопланетных кораблей перед землянами. Пока уфологи пытаются доказать существование пришельцев мексиканцы уже думают как быть с надвигающейся угрозой. Люди наблюдали не только появление НЛО, но и даже успели снять на видео процесс открепления от корабля-носителя дополнительных шаттлов. Они все были круглой формы, а количество чёрных сфер перестали считать после 10 НЛО.

Несмотря на то, что разрушители мифов уже успели назвать видео монтажом, а снимки фотошопом, мексиканцы всё равно не верят, что они в безопасности. Очевидцы говорят, что не успели прийти в себя после землетрясений, разрушительных катаклизмов, но теперь они попали вновь в очередной коллапс. Ожидается, что появление пришельцев станет точкой отсчёта и теперь Мексика может стать настоящей земной базой для космических кораблей инопланетян.

Причиной выбора именно этой территории уфологи называют возможность использования вулканов и подземных тоннелей для колонизации, ведь Солнце пришельцы привыкли использовать только для заряда энергии и получения топлива. Таким образом, Мексика замерла в ожидании вторжения Нибиру, но пока прямой угрозы населению нет. Уфологи на стороне людей и предсказывают возможный захват территории, ведь появление НЛО без спецконспирации это уже новый этап их присутствования на Земле.