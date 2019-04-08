Второе пришествие инопланетян: Метеорный поток Eta Aquarid станет началом конца света

Под видом метеоров планету снова атакуют инопланетяне, а уже в ближайшее время в результате подобных налётов Земля окажется полностью колонизирована пришельцами, указал уфолог.

Уже сегодня, 3 мая, метеорный поток Eta Aquarid, в который Земля вступила не так давно, достигнет своего пика. В субботу вечером и в ранние утренние часы воскресенья метеоры будут видны лучше всего. Однако их количество будет зависеть от местоположения на земном шаре. По словам представителей Международной метеорологической организации, те, кто находится к югу от экватора, могут ожидать более 40 метеоров в час.

Кроме того, учёные уверены, что данный период очень удачен для метеорного дождя, поскольку он совпал с полнолунием, а значит, его будет гораздо проще заметить. Лучшие условия просмотра в субботу вечером ожидаются на северо-западе Тихого океана, в центральной части Скалистых гор и вдоль региона от Мичигана до восточного Техаса. В данных районах погода ожидается ясная.

Однако эксперт утверждает, что это необычный метеорный поток. За Eta Aquarid на самом деле будут спрятаны корабли пришельцев. По словам уфолога, подобное происходит не в первый раз. Ранее внеземные цивилизации уже наведывались на Землю, прикрываясь потоком Лириды. Теперь это второе пришествие инопланетян. Эксперт уверяет, что ещё несколько таких потоков, и пришельцев будет достаточно, чтобы проводить полную колонизацию Земли. По его словам, метеорный поток Eta Aquarid станет началом конца света, который все знают.

Официальная наука не поддерживает взгляды уфологов по поводу причастности инопланетян к метеорному потоку, а её представители уверены, что это обычное астрономическое явление. Однако они уверяют, что зрелище из тех мест, где его будет видно, станет незабываемым.