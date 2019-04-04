«Нибиру ближе, чем мы думали»: Смещение планеты вызвало сильнейший шторм в Индии

Сегодня, 10:02 \\ Наука / Уфология

Так считают уфологи, добавляя, что непогода может поразить большую часть материка.

3 мая на восточную часть Индии обрушился смертоносный циклон. Он охватил 10 000 деревень и 52 города. Из штата Одиш было эвакуировано около миллиона людей.

На видео видно, что шторм оказался сокрушительным, снес фасады зданий, окна и двери. Сообщается, что шторм был эквивалентен урагану 4 степени. Ученые и метеорологи не предполагали настолько масштабных разрушений.

Уфологи сообщают, что и не смогли бы, так как причина глобальных природных катаклизмов связана не с процессами в атмосфере, а с космосом.

Ранее уфологи дали прогноз на смещение планеты Нибиру с орбиты и приближению ее к Земле. Исследование показало, что прогноз сбылся 2 мая. Однако это спровоцировало последствия, которых никто не мог предсказать.

Дело в том, что приближаясь, Нибиру влияет своим мощным магнитным полем на магнитное поле Земли.

Пересечение полей создает энергетические волны, которые в последствии доходят до атмосферы Земли и вызывают аномалии в погоде. Однако, это не самое страшное. Уфолог из Америки сказал, что «Нибиру ближе, чем мы думаем» и, по мере дальнейшего приближения, на Земле будут случаться разные аномальные явления. Если смещение планеты с орбиты вызвало сильнейший шторм в Индии, то, скорее всего, дальше будут случаться наводнения, ураганы и землетрясения сначала на Южном полушарии, а затем и на Северном.

Уфолог уверен, что Землю спасет только чудо. Только если смертоносная планета Нибиру повернет в обратном направлении от Земли, климат вернется в норму и опасность минует.

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Автор - Мария Миронова
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