Морят голодом: Пришельцы продолжают срывать поставки продовольствия на МКС

Сегодня, 18:45 \\ Наука / Уфология

Астронавты на орбитальном комплексе могли стать свидетелями деятельности инопланетян, скрывающихся от человечества. Ракета с жизненно необходимыми ресурсами из-за аномальных неполадок никак не может отправиться к станции.

Компания SpaceX, которой владеет известный миллиардер Илон Маск, добилась небывалых успехов в запуске космических кораблей, из-за чего агентство NASA заключило с ней соглашение о тесном сотрудничестве. Предприятие Маска должно было организовать запуск ракеты с ценным грузом для МКС ещё 26 апреля, но с тех пор старт корабля откладывался уже несколько раз. В общем ракета SpaceX должна доставить на орбиту Земли почти 2,5 тонны полезной нагрузки, включая припасы для астронавтов, инструменты для исследований и прочее. Неудачи с запуском корабля Dragon начались с его внезапного возгорания и последующего взрыва в ходе тестовых запусков, затем возникли неполадки с электричеством на МКС, а позже проблемы с самой ракетой. В результате множества неурядиц запуск ракеты перенесли с 26 апреля на 4 мая. Проанализировав столь явные провалы некогда процветающей компании, множество уфологов предположило, что пришельцы продолжают срывать поставки продовольствия на МКС, стараясь добиться смерти астронавтов, запертых в орбитальном комплексе.

Исследователи космоса утверждают, что космонавты могли случайно стать свидетелями деятельности внеземных созданий, которые тщательно скрывают своё существование от землян. Переговоры NASA с МКС могут перехватить сторонние радиолюбители, поэтому вряд ли астронавты станут докладывать о столь серьёзных вещах по незащищённым каналам связи. Видимо, чтобы предотвратить попадание важнейших данных не Землю, пришельцы и морят голодом космонавтов, «подчищая концы». Сбой в работе электрических систем на МКС мог и вовсе стать результатом попытки инопланетян устроить саботаж на станции и спровоцировать гибель специалистов. Если старания SpaceX по доставке важнейшего продовольствия на орбитальный комплекс и дальше будут терпеть неудачи из-за аномальных поломок, то слова уфологов придётся рассмотреть со всей серьёзностью, опасаясь за жизни астронавтов.

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Автор - Александр Соловьёв
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