«Портал в параллельный мир»: Очевидец снял на видео сияющую дыру в небе

Сегодня, 08:51 \\ Наука / Уфология

Уфолог рассказал, что инопланетяне следят за нами из другой галактики.

Очевидец выложил в Instagram видео, на котором видно, как в сером, затянутом тучами небе появляются сияющая дыра. Через некоторое время в центр этого пятна вылетает круглый объект, как будто прозрачный, или такого же цвета, как и само небо, и «закрывает портал».

Видео вызывает откровенный шок, особенно это заметно по эмоциям самого очевидца, комментирующего происходящее.

Некоторые подписчики в соцсети прокомментировали явление, как «портал в параллельный мир». У уфологов же свое объяснение данной аномалии, однако оно не многим отличается от мнения комментаторов.

Американский уфолог рассказал о высшем инопланетном разуме, создавшем портал другие миры по подобию черной дыры. Уфолог считает, что инопланетяне, а, возможно, и такие же человекообразные существа наблюдают за нами из будущего. Есть вероятность, что наиболее развитые цивилизации сумели разгадать тайну черной дыры и использовать ее для путешествий во времени и, возможно, для других целей, нам неизвестных.

Если это действительно так, то есть некий «первозданный мир», возможно, зародившийся в нашей Солнечной системе на одной из планет (уфологи предполагают, что на Марсе), который полностью освоил Космос и изобрел портал, способный телепортировать в любую точку Вселенной. С помощью него, высший разум основался в другой галактике и создал Нас, людей – как эксперимент, и теперь наблюдает за нами через портал одной из галактик.

В данной версии больше вопросов, чем ответов, однако подобные аномалии на нашей планете случаются нередко. Уфологи решительно настроены дальше проводить исследования, чтобы узнать ответ.

Напомним, ранее американская космическая обсерватория NASA официально объявила, что они не отрицают существование инопланетян и, более того, будут спонсировать подобные исследования.

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Автор - Мария Миронова
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