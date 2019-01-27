Ритуальный кратер пришельцев обнаружен в Белфасте

Сегодня, 04:57 \\ Наука / Уфология

Уфологи обнаружили в Белфасте (Северная Ирландия) кратер, который оставили пришельцы. По мнению специалистов, он является ритуальным. Вид местности ужаснул специалистов из Discovery Channel, которые распространили информацию о кратере иноземного происхождения.

 Исследователи обнаружили в Белфасте необычную круглую местность идеальных пропорций. Уфологи полагают, что она могла образоваться из-за приземлений кораблей пришельцев.

В окрестностях необычного кратера были найдены некие орудия. В этой связи специалисты предположили, что место имеет ритуальное значение. Вероятнее всего именно сюда доставляли похищенных людей, чтобы провести инопланетные обряды.

Исследователи признаков существования внеземных цивилизаций сейчас пытаются изучить кратер и то, как и когда он образовался в Белфасте.

Представители официальной науки ставят под сомнение тот факт, что кратер образовался в результате деятельности пришельцев. Ученые полагают, что он появился во времена Второй мировой войны, когда местность в Белфасте была подвергнута бомбардированию.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Бог сфотографирован? Уфологов поразило фото «галактического человека»

Невероятная фото-картина дальнего космоса была сделана фотографом Куртом Морганом. На...

Червеподобные ануннаки нанесли удар и попали на видео: Нибиру устроила серию терактов на Земле

В небе появилось длинное существо, похожее на червя, за чем последовал ужасающий взрыв на...

Предки первых людей: На Меркурии нашли инопланетные строения громадной величины

Явно рукотворные постройки в центре кратеров учёные ранее находили и на других объектах...

Оборотни с Нибиру: Обнаружены загадочные светящиеся шары способные принимать любую форму

Пришельцы с Планеты X высадились на Землю для подготовки к Концу Света.

Йети готовы к войне: Сбежавшие с Марса пришельцы захватывают Гималаи и Тибет

Индийские военные нашли цепочку следов огромного размера в Гималайских горах. Все они...

Грядёт коллапс: Плазменный дождь спровоцировали ануннаки – эксперт

Пришельцы с Нибиру почти «высосали» энергию Солнца, а пожинать плоды придётся землянам,...

Эффект центрифуги: Нибиру раскручивает Луну для удара по Земле

Метеорит, упавший на Луну в январе – лишь первый из множества. Уфологи уверены в том, что...

«На закате человечества»: Солнце поглотит Нибиру – ударная волна уничтожит всё живое

Уфолог выяснил, где именно находится Нибиру. Оказалось, Планета Х уже совсем рядом с...

Гуманоиды с Луны скрылись за голограммой Солнца: Пришельцы захватили МКС и не дают Илону Маску приближаться к станции

Очередной пуск ракеты SpaceX был отложен на днях из-за повторных аномальных поломок....

Магматические обломки: Луна «родилась» от Земли в результате мощного удара

Учёные рассказали о том, что магма разрушается, конец Луны близится. Она готовит себе на...

Меч древней цивилизации нашли на Марсе

Необычный предмет, похожий на клинок, обнаружили на Красной планете. Уфологи считают, что...

Предки первых людей: На Меркурии нашли инопланетные строения громадной величины

Явно рукотворные постройки в центре кратеров учёные ранее находили и на других объектах...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ