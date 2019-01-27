Ритуальный кратер пришельцев обнаружен в Белфасте

Уфологи обнаружили в Белфасте (Северная Ирландия) кратер, который оставили пришельцы. По мнению специалистов, он является ритуальным. Вид местности ужаснул специалистов из Discovery Channel, которые распространили информацию о кратере иноземного происхождения.

Исследователи обнаружили в Белфасте необычную круглую местность идеальных пропорций. Уфологи полагают, что она могла образоваться из-за приземлений кораблей пришельцев.

В окрестностях необычного кратера были найдены некие орудия. В этой связи специалисты предположили, что место имеет ритуальное значение. Вероятнее всего именно сюда доставляли похищенных людей, чтобы провести инопланетные обряды.

Исследователи признаков существования внеземных цивилизаций сейчас пытаются изучить кратер и то, как и когда он образовался в Белфасте.

Представители официальной науки ставят под сомнение тот факт, что кратер образовался в результате деятельности пришельцев. Ученые полагают, что он появился во времена Второй мировой войны, когда местность в Белфасте была подвергнута бомбардированию.