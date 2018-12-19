Расследование установило, что алюминиевые компоненты для ракет Taurus были некачественными.

Пресс-служба американского аэрокосмического агентства опубликовала результаты предварительного расследования неудачных запусков ракет Taurus. Эксперты обнаружили, что алюминиевые компоненты, за поставку которых отвечала компания SPI, работали некорректно.

В частности, ракета не смогла раскрыть головной обтекатель, что не позволило сбросить его до выхода в открытый космос. Так, в 2009 году неудачей обернулся запуск ракеты с орбитальной обсерваторией Carbon Observatory Mission, а спустя два года ракета не смогла вывести на орбиту климатический спутник Glory. Как сообщается, суммарные потери от двух запусков достигли $700 миллионов.

Расследование также выявило, что качество компонентов от SPI подтверждали поддельные сертификаты. До завершения расследования подрядчика могут отстранить от государственных заказов. NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.