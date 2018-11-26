На Марсе найден комбайн древней Лемурии - Раса лемурийцев «уничтожила» планету добычей ресурсов

Сегодня, 16:41 \\ Наука / Уфология

Под тоннами красной породы могут скрываться не только брошенные горнодобывающие агрегаты, но и останки инопланетян. Марсианская колонизация подарит человечеству давно утерянные технологии пришельцев, считают уфологи.

Многие считают, что известный миллиардер Илон Маск печётся о будущем человечества, полагая, что вскоре Земля будет непригодна для жизни вследствие глобального потепления, из-за чего он якобы и хочет отправить людей на Марс. Отдельные скептики напротив верят, что Маск намерен завладеть важными ресурсами, скрытыми под марсианской породой, а также получить в свои руки настоящие инопланетные технологии, которые подарят ему безграничную власть на Земле. Данную теорию подтверждает недавняя находка марсохода NASA, благодаря которому был найден предполагаемый комбайн древней Лемурии. На снимках, попавших в руки к уфологам, отчётливо видны разнообразные отверстия и симметричные панели, которые попросту не могли образоваться природным путём. О существовании древней расы человекоподобных созданий учёные говорят уже не один век, ведь ещё древние путешественники собирали по всему миру информацию про таинственный континент, соединявший когда-то Индию и Африку, из-за чего в обеих странах в античные времена водились одинаковые звери и растения.

Уфологи полагают, что на снимках, обработанных с помощью специальных фильтров, запечатлён настоящий горнодобывающий комбайн, а сами лемурийцы до заката своей цивилизации активно использовали Марс в качестве межпланетного карьера.

Нередко специалисты утверждают, что материк, на котором располагалась древняя Лемурия, был процветающим благодаря множеству ресурсов, добываемых на Красной планете, поэтому не было никакой нужды терзать недра собственных земель в поисках полезных ископаемых. По мнению историков, многим инопланетным расам не нравилось то, как лемурийцы бездушно высасывают все соки из Марса, поэтому якобы и началась война, в итоге погрузившая всю Лемурию под воду. Раса лемурийцев, видимо, «уничтожила» Марс нескончаемой добычей ценных металлов и минералов, бросив впоследствии всю ненужную технику прямо там. Спустя сотни лет пылевые бури надёжно спрятали следы пребывания на Марсе инопланетных шахтёров, а также погребли под тоннами красной породы комбайны и прочие агрегаты.

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Автор - Александр Соловьёв
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