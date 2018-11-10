На Марсе проведут концерт - В Сети составили список песен для Красной планеты

Список композиций составили пользователи интернета, а прозвучат они благодаря новой программе «Марсианский наземный электромагнитный инструмент».

Чешские разработчики хотят проверить работоспособность нового музыкального инструмента MAIGRET. Поэтому учёные проведут экспериментальный концерт на Марсе. В Сети уже составили список песен для Красной планеты.

До 20 мая из них выберут 11 композиций и именно они прозвучат на Марсе. Каждый пользователь может предложить свой вариант, главное чтобы длинна композиции была не более 30 секунд.

MAIGRET установят на борту посадочной платформы «Казачок». Она является частью проекта «Экзо-Марс 2020», которую реализуют совместно «Роскосмос» и Европейское космическое агентство. Также в проекте участвуют зонд Trace Gas Orbiter и марсоход «Розалин».

Глава проекта признался, что специально предоставил возможность пользователям сети выбрать композиции, чтобы привлечь как можно больше внимания к этому событию.