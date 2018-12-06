Чёрные дыры – это огромные порталы: Уфолог доказал телепортацию пришельцев в Солнечную систему

Нибиру оказалась только разведчиком инопланетной цивилизации. Множественные данные уфологов говорят о масштабном вторжении в Солнечную систему. Экспансия пришельцев – пленных брать не планируется.

Любой мир рано или поздно приходит к опустошению. Ровно как человечество ведет войну за ресурсы на Земле, в космосе бушуют войны за энергию. Планета Нибиру – разведчик инопланетной расы, закончила собирать данные о Солнечной системе, в том числе и о Земле. Уфологи делают печальные прогнозы: обладая технологическим преимуществом, Нибиру могла сама поработить людей, но этого не сделала. Выходит, человечество интересует захватчиков живым. Для каких целей – неизвестно, не исключено, что в качестве рабов.

Молчание официальных источников лишь усугубляет ситуацию. Правительства не дают ход новостям только в случаях, когда следует избежать паники. Однако, независимые исследования уфологов проливают немного света на сложившуюся ситуацию: целый флот инопланетян вот-вот войдет в Солнечную систему.

Некоторые источники сообщают, что знания и возможности пришельцев находятся на таком высоком уровне, что позволяет им использовать черные дыры как телепорты. А некоторые предполагают, что черные дыры ничто иное, как рукотворное творение инопланетян: искусственные червоточины для перемещения в пространстве и времени. На вопрос, что именно хотят от нас пришельцы, точный ответ не может дать никто. Большинство уфологов приходят к единой гипотезе: инопланетяне переселяются из одной системы в другую, когда полностью истощат ее запасы. А люди им нужны для того, чтобы «помогать по хозяйству». Некоторые предполагают, что людей они могут использовать в пищу.

Несомненно, человечество не будет просто смотреть на захват родной системы. На планете Земля в достатке различного оружия, в том числе ядерного и лучевого. Спутники постоянно сканируют пространство вокруг планеты. В случае вооруженного конфликта, который, по мнению ученых, неизбежен, земляне встанут единым фронтом, чтобы защитить свое отечество. Будущее столкновение уже окрестили как «Первая Галактическая война».