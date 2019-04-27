Гуманоиды с Луны скрылись за голограммой Солнца: Пришельцы захватили МКС и не дают Илону Маску приближаться к станции

Вчера, 15:52 \\ Наука / Уфология

Очередной пуск ракеты SpaceX был отложен на днях из-за повторных аномальных поломок. Инопланетяне используют орбитальный комплекс для перехвата всех земных переговоров о лунной колонизации, считают уфологи.

С недавних пор миллиардера Илона Маска преследуют горькие неудачи. После нескольких провалов компании SpaceX всё же удалось наладить производство надёжных ракетных двигателей и даже заключить контракт с NASA на поставку оборудования для МКС. Однако, странная аномалия недавно сорвала испытания модуля Crew Dragon, взорвавшегося прямо на тестовой площадке. Тогда в небе над пусковым оборудованием инженеры заметили странное оранжевое облако, что сразу же заинтересовало уфологов. Исследователи космоса предположили, что инопланетяне препятствуют желанию Маска колонизировать Луну и Марс, из-за чего якобы и происходят постоянные сбои в его дорогостоящем оборудовании. Данную гипотезу подкрепляет и недавний перенос старта ракеты Falcon 9, которая должна была вылететь к МКС ещё в минувшую пятницу. Из-за неожиданных неисправностей доставку оборудования для орбитальной станции перенесли на 1 мая. Озадаченные уфологи выступили с мнением, что гуманоиды с Луны попросту захватили МКС для перехвата земных переговоров и теперь не дают Илону Маску приближаться к станции.

Чтобы подтвердить свои предположения специалисты решили проанализировать последние записи, сделанные с борта МКС, что привело их к весьма будоражащему открытию. Как выяснилось, в тот же день, когда пуск Falcon 9 внезапно перенесли, камеры орбитальной станции засекли странную аномалию. Солнце на записи с МКС было не статичным, как это было раньше, а меняло свою яркость с периодом в несколько секунд. Такой эффект был бы уместен, если бы станция дрейфовала по волнам и постоянно меняла свой ракурс по отношению к звезде, но подобные колебания света в открытом космосе при стабильной орбите комплекса вызывают массу вопросов. По мнению уфологов, пришельцы с Луны, которые когда-то помешали американцам выполнить программу «Аполлон», скрылись за голограммой Солнца, прежде чем захватить МКС. Судя по всему, корабль пришельцев излучал свет прямо в камеры, чтобы скрыть своё приближение, а после захвата комплекса шпионы инопланетян на Земле делают всё возможное, чтобы не допустить полёты астронавтов на орбиту.

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Автор - Александр Соловьёв
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