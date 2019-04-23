Магматические обломки: Луна «родилась» от Земли в результате мощного удара

Учёные рассказали о том, что магма разрушается, конец Луны близится. Она готовит себе на замену Нибиру, которая теперь очень близка к спутнику.

Уфологи пришли к выводу, что состав Луны может быть таким же, как и у Земли. Было сделано предположение, что она «родилась» от Земли в результате мощного удара. Основная идея заключается в том, что было небесное тело Тейя, которое было примерно размеров Марса — оно ударило в Землю, образовав месиво обломков. Эта масса и стала впоследствии Луной.

У группы исследователей возникли на это почве сомнения, поскольку состав спутника значительно отличается от Земли. Тогда уфологи, занимавшиеся этой тайной, пришли к выводу, что большая часть облаков происходит от Теи, и именно в этом заключается различие. При этом составы в чём-то схожи. Для того, чтобы убедиться в своих предположениях, исследователи из Японского агентства морских наук о Земле во главе с Натсуки Хосоно провели несколько симуляций. Был применён метод, при котором Тея поражает не твердую, а магматические обломки планеты.

Здесь это также связано с тем, что магма могла бы попасть в космос гораздо легче твердых материалов, и только там уже затвердела. В конце, учёные полагают, магма кристализовалась, образуя просто затверделости разных форм.

Подтверждением того, что уфологи правы, является близость Луны к Земле. Если происхождение спутника было таковым, то нет ничего удивительного: ранее было доказано, что магма проводит ток. Следовательно, планета со спутником могут быть прочно соединены какой-то связью.

Тут же возникает вопрос, как связана в таком случае Луна с Нибиру. Уже не раз было замечено, что планета Х находится слишком близко к спутнику. Изначально уфологи предполагали, что Нибиру в конечном итоге уничтожит её. Теперь есть мысли относительно того, что Луна специально подготавливает себе замену. Нибиру может быть её потомком. Замена связана с тем, что Луна могла просто «износиться», а породы под воздействием жёстких атмосферных явлений просто начали разрушаться.