У Титана обнаружили пояс астероидов

Вчера, 21:22 \\ Наука / Уфология

Вокруг загадочной планеты скопился пояс в 6300 километров, которого там быть не должно.

Титан является одной из самых загадочных планет нашей Вселенной. Так, недавно выяснилось, что планету окружает пояс льда, расположенный у экватора. Астрофизики пока не могут объяснить природу этой структуры. Необычное явление рассмотрели на изображениях, полученных с космического аппарата Cassini.

Как известно, на Титане расположены моря метана, а атмосфера планеты чрезвычайно плотная. Тем не менее, на поверхность планеты проникают различные космические тела. Исключением является пояс, окружающий планету, - он всецело состоит изо льда.

Альтернативные ученые убеждены, что наличие колец подтверждает внеземную активность на спутнике Сатурна. Не исключено, что пояс колец – это отходы, которые попали на орбиту во время неких процессов, происходящих на Титане. Возможно, что на этой планете расположена база пришельцев-ануннаков с Нибиру. В пользу этой теории говорит атмосфера Титана, которая мешает рассмотреть поверхность планеты.

Тот факт, что на Титане обнаружили пояс колец, лишь доказывает необходимость изучения этой планеты. По мнению уфологов, именно она является загадочной «Планетой Х» или Нибиру, на которой проходит подготовка к порабощению Земли.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Пришельцы следят за МКС? НЛО атаковали астронавтов во время ремонта на станции

Аномалия заставила сотрудников NASA прервать прямую трансляцию с околоземной орбиты.

Червеподобные ануннаки нанесли удар и попали на видео: Нибиру устроила серию терактов на Земле

В небе появилось длинное существо, похожее на червя, за чем последовал ужасающий взрыв на...

Бог сфотографирован? Уфологов поразило фото «галактического человека»

Невероятная фото-картина дальнего космоса была сделана фотографом Куртом Морганом. На...

Вселенная перерождается: Очередная пятилетка заканчивается сверхмассивным взрывом тротила в Космосе

US 708 - чрезвычайно богатый гелием белый карлик, расположенный на расстоянии 61 970...

Бог сфотографирован? Уфологов поразило фото «галактического человека»

Невероятная фото-картина дальнего космоса была сделана фотографом Куртом Морганом. На...

Новая форма жизни: Креветка с Нибиру найдена на Земле - эксперт

Пока NASA ищут признаки жизни в космосе, астронавты из Европейского космического...

Последняя надежда человечества: Японские астронавты хотят направить громадный астероид на Нибиру

Установка двигателя в метеор может спасти всех людей на Земле и уничтожить враждебную...

Предсказания Иисуса сбываются: Люди обнаружили знаки второго пришествия

НЛО преследовал семью в машине. Видео в Сети прокомментировал христианский проповедник....

Грядёт коллапс: Плазменный дождь спровоцировали ануннаки – эксперт

Пришельцы с Нибиру почти «высосали» энергию Солнца, а пожинать плоды придётся землянам,...

NASA знает координаты ада: Планета Сатаны из созвездия Тельца иссушит Солнце на Пасху

+ 3000 градусов и гигантские размеры новой Нибиру, которая высасывает энергию нашей...

Смертельный астероид реален? NASA маскирует борьбу с метеоритом под учения

Космическое агентство заявило, что будет проводить учения, чтобы спасти планету от...

Конспирологи: «Падшие ангелы» с Марса оказались прародителями человека

 В разных источниках описывается разное начало человека: либо он произошел от обезьяны,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ