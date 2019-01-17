У Титана обнаружили пояс астероидов

Вокруг загадочной планеты скопился пояс в 6300 километров, которого там быть не должно.

Титан является одной из самых загадочных планет нашей Вселенной. Так, недавно выяснилось, что планету окружает пояс льда, расположенный у экватора. Астрофизики пока не могут объяснить природу этой структуры. Необычное явление рассмотрели на изображениях, полученных с космического аппарата Cassini.

Как известно, на Титане расположены моря метана, а атмосфера планеты чрезвычайно плотная. Тем не менее, на поверхность планеты проникают различные космические тела. Исключением является пояс, окружающий планету, - он всецело состоит изо льда.

Альтернативные ученые убеждены, что наличие колец подтверждает внеземную активность на спутнике Сатурна. Не исключено, что пояс колец – это отходы, которые попали на орбиту во время неких процессов, происходящих на Титане. Возможно, что на этой планете расположена база пришельцев-ануннаков с Нибиру. В пользу этой теории говорит атмосфера Титана, которая мешает рассмотреть поверхность планеты.

Тот факт, что на Титане обнаружили пояс колец, лишь доказывает необходимость изучения этой планеты. По мнению уфологов, именно она является загадочной «Планетой Х» или Нибиру, на которой проходит подготовка к порабощению Земли.