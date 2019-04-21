Червеподобные ануннаки нанесли удар и попали на видео: Нибиру устроила серию терактов на Земле

Вчера, 18:53 \\ Наука / Уфология

В небе появилось длинное существо, похожее на червя, за чем последовал ужасающий взрыв на земле. Конспирологи выдвинули свою теорию о происходящем.

25 апреля жители Австралии запечатлели непонятный объект, который висел в небе. Вскоре в комментариях под видео появились версии, что это просто дым. Конспирологи сразу же опровергли этот факт, ведь дым на том же видео движется из-за ветра, а объект остается неподвижным. Впрочем, дым вероятнее всего помог в выявлении неопознанного объекта, и как-то нарушил маскировочные механизмы пришельцев, после чего они попали на видео.

На следующий день в британском сегменте интернета появлялись новости о загадочном объекте в небе, который к несчастью не получилось заснять. Вечером того же дня на сталелитейном заводе Tata Steel в Порт-Талботе (Уэльс, Британия) прогремел взрыв. На видео заснятом очевидцами отчетливо видно, что облако дыма напоминает «ядерный гриб».

Независимые исследователи считают, что эти факты являются ничем иным как инопланетными терактами и предполагают, что огненная завеса должна была послужить отвлекающим маневром. По мнению уфологов, ануннаки с Нибиру нанесли удар с целью отвлечения и могли перевезти на Землю первую партию «червей-потрошителей», биологического вида оружия применяемого для уничтожения планеты. Недавно следы «червей-потрошителей» обнаружили на поверхности Луны и Марса, после чего уфологи выдвинули предположение о том, что за этим последует их постепенная транспортировка на поверхность Земли.

Исследователи тайного космоса считают, что Нибиру устроила серию терактов на Земле и такие червеподобные ануннаки способны прогрызать толщи тектонических плит. Вероятнее всего они прорывают пути к ядру Земли, чтобы в последствии взорвать планету изнутри.

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Автор - Олег Некрасов
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