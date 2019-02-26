Коллектив заявил, что не хочет побеждать любой ценой. Тем самым они поддержали своих коллег по сцене, которые также оказались «за бортом» по тем или иным причинам.

Группа KAZKA не выйдет на сцену «Евровидения», чтобы представить Украину, о чем сообщается на их официальной страничке в Instagram. В послании фанатам участники заявили, что не хотят «побеждать любой ценой». KAZKA пишут, что хотят объединять людей своей музыкой, в этом их миссия, а не в том, чтобы «сеять раздор».

Музыкальный коллектив KAZKA признаются, что шли на Национальный отбор с целью победить, вложив много сил и времени. Своей главной задачей участники называют распространение украинской культуры во всем мире, и они готовы представить Украину на «Евровидении» в следующем году, если за них проголосуют.

KAZKA заняла почетное третье место во время голосования украинцев на Национальном отборе кандидата для «Евровидения». Ее опередили Freedom Jazz. Свой отказ ранее они объяснили предстоящими концертами и выгодными предложениями сотрудничества. Но больше всего шума наделала ситуация с лидером Нацотбора, певицей, за которую отдали свои голоса большинство украинцев – Maruv.

На ее личной странице в Instagram можно прочесть, какие жесткие условия поставила перед ней Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Maruv получила предложения и от других стран (которые певица не назвала) представлять их на «Евровидении», однако она хотела представить именно Украину. Отказ от концертов в России не помог – певице предъявили такие требования участия, с которыми она не смогла согласиться. В данный момент место кандидата, который представит Украину на «Евровидении», остается пустым.