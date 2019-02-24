MARUV отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019»

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

О своём решение девушка сообщила поклонникам в Instagram. По словам Анны, она встречалась с НТКУ для решения вопроса с подписанием контракта, без которого ей было запрещено выступать на конкурсе в качестве представителя своей страны. В итоге после 7 часов переговоров стороны не смогли достигнуть взаимопонимания, поэтому Корсун выразила открытое нежелание подписываться на исполнение «кабальных» пунктов договора и отказалась ехать на конкурс.

MARUV отметила, что отказ от гастролей в России не был принципиальным вопросом, из-за которого она и отказалась выступать на международной арене. Однако многие другие пункты, превращающие её выступление в «промо-акции» украинских политиков и загоняющие в рамки жёсткой цензуры, не устроили исполнительницу. Анна также добавила, что очень любит свою страну, но она – «музыкант, а не бита на политической арене».

Поклонники поддержали решение певицы, выразив своё согласие с её позицией. Кроме того, многие российские пользователи встали на защиту кумира от ненавистников, упрекающих Анну в предательстве и продажности.

Информацию об отказе Анны Корсун от выступления на «Евровидении-2019» подтвердили в НТКУ.

Певица MARUV заслужила право представлять Украину на международной арене конкурса «Евровидение» после победы в национальном отборе. Однако политизация конкурса, явно проявившаяся в вопросах жюри о принадлежности Крыма Украине и выступлениях участниц отбора на территории «государства-агрессора», продолжилась и после объявления победителя. Анну Корсун упрекнули, что она не может представлять Украину из-за гастролей в России.