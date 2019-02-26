Отказ за отказом: Freedom Jazz не будут представлять Украину на «Евровидении»

Украина может остаться без претендентов на участие в «Евровидении». Вслед за исполнительницей Maruv стало известно, что и группа Freedom Jazz не имеет возможности представить Украину на «Евровидении».

Молодой женский музыкальный коллектив Freedom Jazz не будет представлять Украину на «Евровидении». Об этом стало известно из опубликованного сообщения в официальной группе Freedom Jazz на Facebook. Менеджмент коллектива от лица исполнительниц заявил, что им поступил заветный звонок от НОТУ с предложением петь на «Евровидении», однако группа вынуждена отказаться из-за предстоящих концертов. Вероятно, Freedom Jazz получили выгодные предложения от европейских промоутеров, что принесет коллективу гораздо больший заработок и популярность, чем одноразовое участие в «Евровидении».

Freedom Jazz в своем обращении благодарит всех своих поклонников, благодаря которым группа заняла почетное 2-е место на Национальном отборе. Также, группа не отрицает, что когда-нибудь снова испытает судьбу на Национальном отборе.

Украину в вопросе «Евровидения» преследует отказ за отказом. Некоторое время назад от участия отказалась певица Maruv. Девушке был предложен контракт с очень странными условиями, не дающий ей никакого преимущества как конкурсантке от Украины. Исполнительница написала в своем Инстаграме, что не хочет быть «битой на политической арене».

Третье место в Национальном отборе досталось группе KAZKA, которая известна и российскому слушателю нашумевшей песней «Плакала». Трек занял первые позиции во всех возможных чартах в России и Украине. Теперь после отказов Maruv и Freedom Jazz у KAZKA есть все шансы получить предложение представлять свою страну на «Евровидении».