Маркс заговорил по-русски: аниме-сериал про философа получил русскую локализацию

Созданный в Китае аниме-сериал «Вождь», рассказывающий о жизни Карла Маркса, был переведён и озвучен сообществом «Синемарксизм» совместно со студией дубляжа Amazing Dubbing. Не исключено, что в будущем они добьются выпуска бумажной версии манги, которая послужила основой для аниме.

Из семи серий сообщество пока озвучило три, в настоящее время ведётся работа над четвёртым эпизодом. Писатель Алексей Цветков, который стал инициатором создания «Синемарксизма» десять месяцев назад, рассказал, что они не могли проигнорировать выход аниме, рассказывающего жизнь Маркса. Создатели паблика также сетуют на то, что сегодня в школах ученикам почти не рассказывают биографию философа, иногда этому фрагменту истории уделяют время в университетах.

В переводе китайского текста помогают две девушки - Екатерина Васильченко и Светлана Верховцева, которые выполняют свою работу совершенно бесплатно.

Кроме того, Цветков рассказал, что они намерены выйти на новый уровень: сейчас они приступили к переговорам с российскими издателями, с целью добиться публикации бумажной версии манги, послужившей основой для сериала.

Аниме-сериал «Вождь» транслируется на китайском стриминговом сервисе Bilibili. Сюжет повествует о жизни и работе Маркса, а также его отношениях с супругой Женни фон Вестфален и другом Фридрихом Энгельсом.

Недавно новую озвучку получил культовый аниме-сериал «Сейлор Мун» про юную воительницу Усаги Цукино, которая на сей раз заговорила голосом Ольги Кузьминой из сериала «Кухня». Также уже этой весной на Netflix покажут сериал «Евангелион».