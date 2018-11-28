Актриса из сериала «Кухня» озвучила героиню культового аниме – Сейлор Мун

В начале зимы на российское телевидение вернётся знаменитое аниме «Сейлор Мун». Белокурый воин в матроске появится на канале СТС Love и заговорит голосом Ольги Кузьминой из сериала «Кухня».

Ольга Кузьмина рассказала, что когда ей предложили озвучивать главную героиню, она тут же согласилась. «Ведь это воспоминания и ассоциации с детством», - говорит девушка. Также актриса отметила, что кому-то может показаться странным, что они занимаются переводом и озвучиванием мультфильма для подростков, которые не жили в то время, когда он выходил, ведь они не знают многих вещей, которые там показаны. Тем не менее, Кузьмина заявила, что «"Сейлор Мун" - это классика и культура аниме, которая зарекомендовала себя и проверена временем».

Актриса также добавила, за что ей так нравится Сейлор Мун: «Это непросто красавица-воин, а, в первую очередь, обычная девчонка». Эта особенность героини позволяет многим ассоциировать себя с ней, следовать её примеру, даже если ситуация вышла из-под контроля, как считает Кузьмина.

Культовое аниме вернётся на российские экраны 1 декабря в 10:00. Сюжет сериала разворачивается вокруг Усаги Цукино, юной воительницы Сейлор Мун, вступившей в борьбу против армии тёмных сил.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил, что в следующем году стартует показ знаменитого аниме «Евангелион». Кроме того, сервис намерен снять сериал по мотивам аниме «Ковбой Бибоп». В планах у студии ещё 17 проектов, ориентированных на азиатскую аудиторию.