Netflix начнет показывать культовый аниме-сериал Evangelion весной 2019 года

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что в 2019 году он начнет показывать популярный аниме-сериал «Evangelion».

Вчера, 26 ноября, на официальном канале Netflix в YouTube был опубликован соответствующий рекламный ролик. На видео, которое длится около минуты, показаны знаковые сцены из культового сериала. Точную дату выхода в ролике не назвали, однако уточнили, что поклонники смогут посмотреть сериал, состоящий из 26 серий, весной 2019 года.

Помимо сериала сервис также приобрел права на трансляцию полнометражных фильмов-сиквелов «Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth» и «End of Evangelion».

Кроме этого представители Netflix сообщили о выходе новых собственных проектов. Ими оказались кукольный мультфильм про плюшевого медведя и его хозяйку «Rilakkuma and Kaoru», «Ultraman» (трехмерное продолжение одноименной франшизы), «Saint Seiya: Knights of the Zodiac» (ремейк из конца 80-х про юных защитников человечества) и «7 Seeds» (адаптация манги с таким же названием).

«Евангелион» (Neon Genesis Evangelion) является один из самых знаменитых сериалов в истории аниме. Был снят режиссером Хидэаки Анно в студии Gainax. Транслировался по телевидению с октября 1995 года до марта 1996 года.

По сюжету организация Nerv борется с некими таинственными созданиями, называемыми «Ангелами», которые по непонятной причине нападают на человечество. Для борьбы с Ангелами используются огромные мехи «Евангелионы», управлять которыми могут только некоторые 14-летние подростки, именуемые «Детьми».

Ранее Netflix также заявлял о планах покорить азиатскую аудиторию, для чего сервис планирует снять семнадцать новых сериалов и фильмов исключительна для азиатского зрителя.