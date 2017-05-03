В Ростове-на-Дону у работницы гимназии №45 выявили корь. Теперь в учреждении проводится массовая вакцинация среди учеников и других сотрудников, ситуацию держит под контролем региональное правительство.

Жители Ростовской области ошеломлены ситуацией, которая возникла в административном центре. Сообщается, что у одной из горожанок выявили корь, которая является вирусным заболеванием и передается воздушно-капельным путем. Примечательно, что женщина работала в одной из местных гимназий и поэтому имела контакт с детьми. Пока не известно, есть ли еще зараженные. Для профилактики в отношении всех учащихся заведения провели вакцинацию и другие противоэпидемические мероприятия.

Накануне информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало от эпидемии кори, которая вспыхнула в Индонезии. По данным местных СМИ, это заболевание уже унесло в той стране жизни десятков детей.