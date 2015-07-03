В Индонезии от кори погибли десятки детей, эпидемия продолжается

В Индонезии продолжат фиксировать смерти детей, вызванные корью. Согласно данным, которые предоставляет ВОЗ, из-за возникшей эпидемии погибли уже десятки детей. Во всем мире от нее каждый год умирают десятки тысяч детей.

Корь – это инфекция, которая каждый год уносит сотни и тысячи жизней. В особенности она опасна для детей. Годом, в который корь достигла небывалого размаха, считается 2011. В течение него из-за инфекции погибло порядка 158 тысяч людей. Новая вспышка наблюдается в последнее время в Индонезии, в провинции Папуа.

Согласно официально предоставленным данным, за небольшой отрезок времени погибли 68 детей, однако местные общественные организации утверждают, что это число на самом деле может превышать себя в несколько раз. По словам их представителей, власти скрывают это, так как вовремя не оказали надлежащую помощь заболевшим, а также не обеспечили их необходимым количеством медикаментов.