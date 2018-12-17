Кушать утром - худеть вечером: Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения

Сжигать ненавистный жир можно круглосуточно, не переступая порог спортзала, и это проще простого.

Многие считают, что худеть – это адский труд и невыносимые мучения. Так и есть, если не знать, как работает организм. Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения. Осилит даже ленивый.

В 7:00 надо выпить немного холодной воды. Это запустит метаболизм, холод начнет сжигать калории, пытаясь согреть организм.

8:00 - увеличиваем частоту сердечных сокращений. Если немного попрыгать и поприседать, перед тем как кушать, то организм сожжёт на 20% больше жира, так как, кроме существующих запасов, телу брать энергию неоткуда и в расход пойдет уже накопленный жир. 10 минут активности утром вполне достаточно.

10:30 – встаем и продолжаем работать стоя. В таком положении организм потратит на 30% энергии больше, чем в сидячем, а если еще и походить, то на все 100%.

12:00 – обед. Чем раньше организм получит еду, тем дольше он будет трудиться над ее усвоением. От богатых белком блюд, содержащие цельнозерновые продукты, лучше на время отказаться.

15:00 – попробуйте статические нагрузки. По 10 секунд нужно напрягать различные мышцы. Это добавит бодрости и избавит от желания перекусить.

16:00 – время пить чай. Чашка зеленого чая – то, что нужно сейчас организму. Он повысит уровень гормонов, которые отвечают за разрушение жировых клеток. Заодно почистите организм от токсинов.

18:00 – ужинать, и это крайний срок. Кушать надо в первой половине дня, а вечером организму надо худеть.

20:00 – вечерняя прогулка. Каждые 20 минут на улице – минус 100 калорий. Заодно насытите организм кислородом, что сделает сон более крепким, а во сне вырабатывается гормон, который с 3 до 4 ночи активно сжигает жир.

21:00 - горячая ванна. Теплая вода отлично растапливает жир и способствует его выведению. Лежа в воде примерно 40 градусов человек теряет столько же калорий как от езды на велосипеде.

22:30 – время спать. Начинается активность гормонов, отвечающих сохранение молодости и красоты. Как видите, чтобы худеть, надо кушать утром и гулять вечером. Никаких пыток в спортзале и самоограничений в еде.