Кушать утром - худеть вечером: Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения

Сегодня, 21:53 \\ Здоровье

Сжигать ненавистный жир можно круглосуточно, не переступая порог спортзала, и это проще простого.

Многие считают, что худеть – это адский труд и невыносимые мучения. Так и есть, если не знать, как работает организм. Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения. Осилит даже ленивый.

В 7:00 надо выпить немного холодной воды. Это запустит метаболизм, холод начнет сжигать калории, пытаясь согреть организм.

8:00 - увеличиваем частоту сердечных сокращений. Если немного попрыгать и поприседать, перед тем как кушать, то организм сожжёт на 20% больше жира, так как, кроме существующих запасов, телу брать энергию неоткуда и в расход пойдет уже накопленный жир. 10 минут активности утром вполне достаточно.

10:30 – встаем и продолжаем работать стоя. В таком положении организм потратит на 30% энергии больше, чем в сидячем, а если еще и походить, то на все 100%.

12:00 – обед. Чем раньше организм получит еду, тем дольше он будет трудиться над ее усвоением. От богатых белком блюд, содержащие цельнозерновые продукты, лучше на время отказаться.

15:00 – попробуйте статические нагрузки. По 10 секунд нужно напрягать различные мышцы. Это добавит бодрости и избавит от желания перекусить.

16:00 – время пить чай. Чашка зеленого чая – то, что нужно сейчас организму. Он повысит уровень гормонов, которые отвечают за разрушение жировых клеток. Заодно почистите организм от токсинов.

18:00 – ужинать, и это крайний срок. Кушать надо в первой половине дня, а вечером организму надо худеть.

20:00 – вечерняя прогулка. Каждые 20 минут на улице – минус 100 калорий. Заодно насытите организм кислородом, что сделает сон более крепким, а во сне вырабатывается гормон, который с 3 до 4 ночи активно сжигает жир.

21:00 - горячая ванна. Теплая вода отлично растапливает жир и способствует его выведению. Лежа в воде примерно 40 градусов человек теряет столько же калорий как от езды на велосипеде.

22:30 – время спать. Начинается активность гормонов, отвечающих сохранение молодости и красоты. Как видите, чтобы худеть, надо кушать утром и гулять вечером. Никаких пыток в спортзале и самоограничений в еде.

Поделиться новостью:
Автор - Шура Аш
Главное за неделю

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Человек - сам себе враг? Бактерии в организме мешают лечиться

Назначенное врачом лекарство может не подействовать, потому что бактерии в организме...

Замена порции красного мяса на филе рыбы снижает риск преждевременной смерти на 17%

Продлить свою жизнь может каждый человек благодаря изменению привычек.

Учёные выяснили, почему стареет человек

 Это происходит потому что основные программы, которые борются со старением перестают...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Всё дело в питании? Медики назвали причину преждевременной смерти молодых

Дефицит фруктов и овощей ослабляет иммунную систему человека, из-за чего повышается...

Хроническая бессонница не даст дожить до старости – ученые

Нарушения сна очень опасны из-за риска развития гипертонии, деменции, инфарктов и диабета.

Церемония инициации: Эксперт раскрыл истинное предназначение пирамиды Хеопса

 Звук через тоннели подземных шахт пирамид направлялся в комнату Короля, чтобы правитель...

Овсянка, сэр: Диетологи назвали самые полезные завтраки

Эти продукты не только подарят организму энергию, но и насытят его полезными...

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Чеснок признали эффективным лекарством от диабета 2 типа

Если не лечить диабет, он может привести к серьёзным проблемам почек и сердца, но чеснок...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ