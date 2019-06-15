Учёные доказали влияние ожирения на сердечно-сосудистые заболевания

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Доказано, что проблемы фигуры — не фактор риска, а причина проблем с сердцем.

Давно известно, что лишний вес причиняет вред организму. Опорно-двигательный аппарат перенапряжен, а избыток холестерина засоряет кровеносную систему. Более того, сердцу приходится снабжать кровью резко увеличившееся тело. Тем не менее, вес считался вторичным фактором. В новом исследовании ученые доказали влияние ожирения на сердечно-сосудистые заболевания.

Для подтверждения связи массы тела и болезней сердца ученые использовали Менделевскую рандомизацию. Это способ, который позволяет отделить факторы риска, способствующие болезни, от ее непосредственных причин. Исследователи из Каролинского института (Швеция) изучили 96 генетических комбинаций 367 тысяч пациентов с различной массой тела, чтобы найти связь с 14 сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как выяснилось, увеличение индекса массы тела и концентрации жира приводит к стенозу аортального клапана. Иначе говоря, в аорту не поступает достаточное количество крови. Рандомизация Менделя также указала на связь массы тела с гипертонией, ишемической болезнью сердца, и тромбозом. Ранее считалось, что избыточный вес лишь усугубляет эти заболевания.

Авторы исследования подчеркивают, что у большинства добровольцев ожирение вызвано не генетической предрасположенностью, а недостатком физической активности и неправильным питанием.

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Автор - Сергей Ковалев
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