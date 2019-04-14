Кожный наркотик. Загар в солярии приводят к депрессии - ученые

Сегодня, 05:52 \\ Здоровье

Кроме онкологии, загар в солярии опасен возникновением серьезной зависимости.

Последние исследования показали, что солнечные ванны могут вызывать привыкание. Ученые в Медицинском центре Джорджтаунского университета намерены добиться того, чтобы зависимость от ультрафиолета приравняли к алкоголизму, наркотикам и азартным играм.

Американский учёный отметил в своём исследовании, что в ходе экспериментов им был обнаружен ряд симптомов, которые характеризуют, так называемый, кожный наркотик. Депрессия стала одной из характерных черт, присущих ей. В особенности, депрессивные симптомы проявляются при частом использовании солярия.

Помимо психологических проявлений не исключено и повышение вероятности возникновения рака кожи. Даже кратковременное воздействие ультрафиолетового света может вызвать мутации в ДНК клеток кожи, включая меланоциты, клетки, которые питают меланому. Если накапливается достаточное количество мутаций, результатом может стать онкология.

Дерматологи единодушно выступают за строгие правила в отношении соляриев, особенно запрет на загар в помещении для несовершеннолетних. Врачи отмечают, что также необходимо с детства воспитывать в человеке правильное отношение к загару, чтобы не возникла зависимость опасная, как для физического, так и психологического здоровья, так как это вполне может привести к депрессии.

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Автор - Варя Дуналько
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