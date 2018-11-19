Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

Сегодня, 22:44 \\ Здоровье

Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от тканей мяса к кухонным принадлежностям.

Британские диетологи давно заявили, что сырую курицу мыть перед готовкой опасно для здоровья. Несмотря на рекомендации ученых, хозяйки продолжают промывать под проточной водой мясо птицы.

Такая на первый вид безобидная процедура способна заразить человеческий организм микробами, которые вызывают острые кишечные инфекции.

В сырой курице могут находиться вирусы сальмонеллы, которые через водную струю мгновенно распространяются по кухне.

Диетологи советуют всегда с осторожностью относиться к мясу птицы. Перед тем, как положить курицу в холодильник, обязательно нужно фасовать кусочки в полиэтиленовые пакеты или пищевую пленку, чтобы предотвратить попадание зараженной воды на остальные продукты питания.

Для разделывания туши нужно подготовить отдельную доску, нож и емкость. Из-за опасности вирусов повторно использовать эти предметы без тщательного мытья не рекомендуется.

Не стоит забывать и о правилах гигиены. После обработки сырой курицы нужно вымыть руки с мылом. Рабочую поверхность тоже очистить.

Врачи сообщили, какие признаки отравления могут проявиться после заражения этими бактериями: диарея, повышенная температура тела, обезвоживание, головокружения. Эксперты настоятельно рекомендуют обратиться в специальные медицинские учреждения. Самолечение может быть опасным для здоровья.

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Автор - Ксения Вишневская
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