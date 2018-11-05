Пить или не пить: Развенчан миф о питье во время еды

Человек без острых проблем с ЖКТ может пить воду до, во время и после еды без вреда для организма.

Инструктор по правильному питанию Вадим Крылов рассказал, что существующее мнение о вреде питья во время еды не имеет никаких научных доказательств. Оппоненты этого утверждения заявляют, что вода разбавляет желудочный сок, из-за чего еда плохо усваивается.

В. Крылов опровергает этот миф. По его словам, организм человека способен усвоить все, кроме костей и ногтей. Не важно, до или после еды человек выпьет воду, однако нужно, чтобы она была комнатной температуры. Свои слова диетолог подтверждает традиционным российским блюдом супом: он содержит и питье, и твердую пищу. Такая еда наоборот полезна и используется в диетическом питании.

Специалист отметил, что в список питья во время еды входит только обычная вода. Газированные сладкие напитки и магазинные соки несут в себе опасность для организма. Эксперт заявил, что они способствуют появлению лишних килограммов, повышают риск инфаркта и инсульта, увеличивают сахар в крови, что ведет к диабету. В стакане сока из цитрусовых, например, содержится столько же калорий, что и в тарелке с макаронами и курицей.

Продолжение... Иллюзия сытости: Ученые выяснили, что грецкие орехи помогут в борьбе с лишним весом Орехи определённым способом обманывает активность головного мозга, что помогает похудеть. По словам диетолога, для нормального функционирования организма в день нужно выпивать 1,5 л воды. Если же человек занимается спортом, то количество жидкости нужно увеличить. Миф о том, что вода может провоцировать отеки, также развенчан.

Не стоит пренебрегать этими правилами, ведь обезвоживание организма приводит к старению кожи и появлению проблем с сердцем.