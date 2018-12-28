Селфи со вшами: Врачи предупреждают о весеннем обострении педикулеза

Мода на групповые снимки может стать причиной распространения паразитов. Эффективность препаратов против вшей-мутантов составляет менее 30%.

Врачи предупреждают о весеннем обострении педикулеза. Особенно среди подростков. Всему виной оказались групповые селфи. Если раньше педикулез считался болезнью нерях, то теперь эта болезнь не имеет ничего общего с социальным статусом.

Весной масштабы педикулеза достигают эпидемического порога. Люди сняли шапки и первым делом стараются запечатлеть себя с друзьями, прислонившись головами. Вот вам и селфи со вшами, которым достаточно доли секунды, чтобы перепрыгнуть с больной головы на здоровую.

В Роспотребнадзоре призывают россиян отказаться от такого проявления чувств. Эксперты выяснили, что за последнее четыре года вши мутировали и перестали быть восприимчивы к большинству препаратов, которые раньше успешно уничтожали их популяцию. Сейчас только 3 лекарства из десяти успешно справляются с педикулезом.