Диетолог рассказала, как отметить Масленицу без вреда для здоровья

Советы москвичам дала главный специалист по питанию столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Ее слова приводят корреспонденты местных информационных изданий.

Приближается праздник Масленицы, а значит вскоре многие начнут к ней готовиться. В свете этих событий диетолог Стародубова отметила, что блины - не самые полезные из продуктов, поэтому переедание ими может принести вред для здоровья человека. Тем не менее, она также рассказала, как отметить этот праздник так, чтобы избежать негативных последствий.

По ее словам, для этого важно соблюдать два главных принципа по питанию: умеренность и разнообразие. Есть блины много, но не в больших количествах. Также лучше всего дополнить их другими блюдами и продуктами, включающими овощи и фрукты. Саму рецептуру тоже можно немного подправить: взять нежирное молоко, положить меньше желтков, использовать цельнозерновую муку, добавлять сок шпината, моркови, свеклы и т.д.

К тому же, диетолог напомнила, что Масленица предполагает не только поедание блинов, но и различные гулянья, без которых желудку будет сложно справиться с нагрузкой. Жителям Москвы советуют посетить специальный фестиваль, который будет проходить в городе с 1 по 10 марта. Для его проведения власти уже утвердили использование 15 площадок.