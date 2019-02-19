Диетолог подсказал, как сделать блины менее калорийными

Так как плотные застолья могут негативно влиять на здоровье, в преддверии Масленицы врачи решили предостеречь горожан от главных ошибок, которые они могут совершить во время приготовления блинов.

Так как блины являются калорийным продуктом, эксперты уже давно советуют не употреблять их в пищу в день больше трех или четырех. Диетолог Екатерина Бурляева, которая на сегодняшний день является заведующей консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", не спорит, что это так, однако она решила подсказать, как сделать их менее загруженными по калориям.

Во-первых, она посоветовала заменить в рецепте молоко на обычную воду, тогда они станут менее жирными, и их энергетическая ценность станет ниже примерно на 70-80 калорий. Во-вторых, диетолог считает, что убрать из процесса приготовления блинов следует также растительное масло, заменив его на сливочное. В этом случае калорийность готового продукта упадет еще примерно на столько же.

Ранее ее коллега Наталья Денисова посоветовала есть блины только в первой половине дня и выбирать для них начинки из нежирного мяса, рыбы, творога или сыра.