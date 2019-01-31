Археологи обнаружили ленивца размером с тираннозавра

Гигантский зуб доисторического мегатерия говорит о доселе невиданных размерах ленивца.

Зуб длиной 16 дюймов (40 сантиметров) принадлежал утонувшему 27 тысяч лет назад ленивцу мегатерию. Размеры этого зуба, вчетверо превышая любые когда-либо найденные, говорят о просто исполинских размерах данной особи, которая запросто могла бы стать в один рост даже с самыми крупными хищными динозаврами. Учёные установили, что примерный рост данного ленивца составлял 48 футов (примерно 14,6 метров). Это на целых 2,3 метра превышает размеры крупнейшего из найденных скелетов тираннозавра (12,3 метра). Но на этом необычные особенности данной находки не заканчиваются.

Как говорит магистр антропологии из Университета Иллинойса Джин Т. Лармон, данный зуб рос у ленивца около года, что намекает на сумасшедшие темпы роста у этой конкретной особи. Дело в том, что жившие тогда мегатерии редко когда превышали размеры в 12-16 футов (примерно 3,6-4,8 метра). Такой огромный размер, тем не менее, является уникальным исключением, намекая на мутацию одной конкретной особи. Однако, эта мутация также говорит о феноменальной приспособляемости вида, так как среди древних и современных ленивцев можно обнаружить множество отличных друг от друга видов.

Так как скелет не является полным, учёные лишь набросали примерный вид ленивца, и он выглядит действительно угрожающе. По мнению учёных, у особи были меньшие и утолщённые задние лапы, что давало особи бóльшую устойчивость и позволяло вставать с передних лап, как и любому другому мегатерию.

Археологи также полагают, «что многие факторы, в дополнение к изменяющемуся климату, способствовали исчезновению [мегатериев] в Северной и Южной Америке», - добавила Лусеро. «Одним из таких потенциальных факторов является появление людей на сцене от 12 000 до 13 000 лет назад». Исследование, проведённое ещё в прошлом году, показало, что люди, вероятно, охотились на гигантских ленивцев в Америке примерно в то время. Тем не менее, до сих пор неизвестно, какую по важности роль люди сыграли в гибели гигантских ленивцев.

Также Лармон говорит о весьма разнообразной диете ленивца, что полностью совпадает с современными представлениями учёных, согласно которой предки многих современных травоядных, таких как ленивцы и панды, были отнюдь не только травоядными.