В Петрозаводске отменили концерт рэпера GONE.Fludd после рекомендаций прокуратуры

Ранее рэпер сообщил в Twitter, что прокуратура города настоятельно не рекомендует выступать. Он отметил, что собирается искать другое место для проведения концерта.

Как сообщил зампрокурора Петрозаводская Константин Лебединский, некий гражданин написал заявление в прокуратуру, приложив копии песен исполнителя, содержащих нецензурную брань и пропаганду наркотических средств. После этого правоохранители поговорили с администрацией клуба «Z.ефир», поскольку возрастной рейтинг концерта был «16+», и предупредили о недопустимости нарушения законов РФ. Лебединский отметил, что администрация клуба согласилась с необходимостью ограничить подростков от нецензурной брани.

После того, как были получены рекомендации от прокуратуры, организаторы решили отменить концерт. В клубе подтвердили отмену мероприятия, однако отказались называть причины. Сам рэпер GONE.Fludd (Александр Бузе) написал, что собирается требовать официальный отказ с указанием причин.

В Петрозаводске прокуратура «настоятельно не рекомендует» проводить наш концерт.



Будем требовать официальный отказ с указанием её причины на бумаге.



Ищем другую площадку, для проведения гига. — ✨ ФЛАДДА ✨ (@GONEFLUDD) December 5, 2018

В конце ноября исполнитель заявил, что перенесёт концерты в Иркутске и Улан-Удэ на другие даты, поскольку испытывает на себе давление со стороны различных органов. Ранее от концерта в Ярославле отказалась группа «Френдзона», сославшись на угрозы со стороны прокуратуры.

6 декабря Госдума намерена обсудить ситуацию с отменой концертов в ряде регионов. На заседании выскажутся как депутаты, так и рэперы.