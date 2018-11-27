В госдуме «пообщаются» насчёт отмены концертов рэперов

Круглый стол соберётся в в Госдуме 6 декабря. Темой для обсуждения будет являться отмена многих концертов на территории России.

В Молодёжный парламент много обращений от молодёжи, которая не может понять причин массовой отмены концертов. Мария Воропаева, председатель Молодёжного парламента при Госдуме, передала информацию, что молодёжные парламентарии уже проводили встречи с некоторыми рэперами.

По словам председателя, во время проведения круглого стола своё мнение также смогут выразить депутаты Госдумы, рэперы представители общественности и правоохранительные новости.