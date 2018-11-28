Группа "Френдзона" отказалась выступать в Ярославле из-за угроз прокуратуры

Правоохранители не удовлетворились изменением репертуара и поднятием возрастного рейтинга концерта. Об этом коллектив сообщил на стене сообщества "Контакте".





Представители "Френдзоны" сообщают, что 5 декабря должны были выступить в Ярославле на сцене клуба "Китайский летчик Джао Да". Участники поп-панк группы приехали в город и начали готовиться к выступлению. Однако тут на владельцев клуба начали давить правоохранители: патрульная служба, отделы МВД по борьбе с экстремизмом и делам несовершеннолетних, СИАЗ, санэпидемстанция и другие ведомства.

Музыканты и организаторы пытались бороться за концерт. После предупреждения по поводу нескольких композиций, "Френдзона" решила попросту убрать их из программы. Кроме того, клуб поднял ограничение до 16+. Но прокуратура осталась непреклонна и в телефонном звонке запретила исполнять все песни под угрозой закрытия "Китайского летчика Джао Да". Поэтому группа отказалась от концерта в Ярославле и предлагает вернуть билеты. Ранее исполнителям пришлось свернуть концерт в Вологде после жалобы горожанки.

В России вот уже более месяца продолжается давление правоохранительных органов на различных исполнителей. Так в ноябре отменили концерты рэпера Хаски и электроной группы IC3PEAK.