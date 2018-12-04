Владимир Жириновский пообещал помочь Деду Морозу ответить на новогодние письма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил помочь Деду Морозу. Политик заявил, что если зимний волшебник не сможет или не успеет ответить на письмо, то Жириновский сделает это вместо него.
4 декабря, как напомнил политик, это международный день написания писем Деду Морозу.
Жириновский призвал всех чтить древние традиции и обязательно писать новогодние письма Деду Морозу. Он рассказал, что своё письмо уже написал, и добавил, чтобы люди писали письма и ему, политик в любом случае откликнется на послания. Кроме того, своё письмо Деду Морозу написал и другой политик, а именно депутат Госдумы Виталий Милонов.
В своём Instagram-аккаунте политик написал, что письма следует присылать на его имя по адресу 107145, Москва, 1-й Басманный переулок, д. 3, стр. 1 или info@ldpr.ru. Вместе с записью политик опубликовал собственное фото с зимним волшебником и красным мешком с подарками.
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Сегодня международный день написания писем Деду Морозу. Вера в сказку делает нас добрее. В детстве все ждут Деда Мороза в гости с подарками и поздравлениями. Делитесь своими письмами Деду Морозу здесь и пишите на адрес 107145, Москва, 1-й Басманный переулок 3 стр. 1, В.В.Жириновскому или info@ldpr.ru. Мы оказываем посильную помощь всем, кто нам написал. #ДедМороз #Сказка #Чудо #Письмо #Жириновский #ВВЖ #ЛДПР
На прошедшей 14 ноября пресс-конференции Дед Мороз рассказал, что каждое четвёртое письмо он получает от взрослых, а также он поделился, какие желания от них поступают. Кроме того, главный волшебник страны раскрыл, о чём его просят больше всего в 2018 году.