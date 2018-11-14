В канцелярии Деда Мороза рассказали, о чём чаще всего просят россияне

Канцелярия Деда Мороза рассказала, какие просьбы чаще всего встречаются в письмах, адресованных сказочному старцу, в 2018 году.

По словам сотрудников канцелярии, в большинстве случаев дети пишут о современных гаджетах, 3D-ручках, куклах, косметике и новых платьях, которые очень хотели бы получить в подарок от Деда Мороза. Также немало писем с просьбой подарить конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолёты, машинки на пульте управления и железные дороги. Кроме того, дети проявляют повышенный интерес к спортивному инвентарю – велосипедам, конькам, роликам, лыжам, футбольным и волейбольным мячам.

Что примечательно, около трети писем принадлежит взрослым, которые тоже рассказывают Деду Морозу о своих пожеланиях. Так, множество женщин просят о квартире в центре города, о путёвках на море и стабильной работе. Мужчины, в свою очередь, желают увеличения зарплаты, карьерного роста в новом году и получения новой машины.

Также многие просят о благополучии своих родных и мире на Земле.

В канцелярии отмечают, что поступают письма не только от россиян, но и от жителей других стран.

Своё письмо Деду Морозу написал и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. В письме, адресованном главному Деду Морозу России, депутат предложил принять участие в разработке проекта по увеличению пошлин на продажу срубленных ёлок.