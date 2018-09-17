Милонов предложил Деду Морозу ввести высокие пошлины на продажу срубленных ёлок

Сегодня, 06:30 \\ Общество

Депутат государственной Думы Милонов обратился к министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину с предложением о разработке законопроекта, устанавливающего высокие пошлины на продажу срубленных ёлок с целью ограничения вырубки деревьев. Письмо с аналогичным предложением от депутата получил и главный Дед Мороз страны.

В своих обращениях к Деду Морозу и министру Кобылкину Милонов подчёркивает, что данный законопроект не просто установит заградительные пошлины на продажу срубленных деревьев, но и простимулирует продажу живых елей, которые впоследствии высаживаются в открытый грунт.

По мнению депутата, подобные меры поспособствуют воспитанию в населении ответственности по отношению к природе и помогут в восстановлении зелёных насаждений внутри городов. Милонов также указал в письме, что количество срубленных для продажи деревьев перед Новым годом сосчитать трудно, однако множество нераспроданных деревьев попросту выбрасываются на свалку. Всё это ежегодно наносит колоссальный вред экологии нашей страны.

Ранее депутат Государственной Думы внёс предложение о приравнивании колбасы к сигаретам, расклеивая на ней устрашающие стикеры, подобные тем, что размещают на табачной продукции.

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