Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, какие желания просят исполнить взрослые

По словам главного волшебника страны, каждое четвертое письмо, которое он получает, приходит от взрослых. 14 ноября прошла пресс-конференция с его участием, где Дед Мороз рассказал, какие желания просят исполнить взрослые.

В настоящий момент волшебник находится в Кемерово, куда приехал в рамках своего предновогоднего путешествия по стране. Дед Мороз отметил, что возраст тех, кто присылает ему письма абсолютно разный. Он может достигать и 20, и 40 лет. Кроме того, волшебник подчеркнул, что послания могут приходить как по обычной, так и по электронной почте. Если это письмо от представителя старшего поколения, то чаще всего от того, кому нужно просто выговориться. Дед Мороз подчеркнул, что всегда старается отвечать.

По словам Деда Мороза, взрослые обычно не просят материальные подарки. Одним из самых частых желаний является поиск настоящей любви. Многие желают здоровья своим близким. Находятся и такие, где перечислен целый список желаемых подарков. Больше всего волшебник любит письма, где люди совершенно разного возраста пишут не про себя, а про своих родных и друзей. Он считает такие послания самыми трогательными.

Необычные просьбы среди иногда всплывающих квартир и ипотек тоже встречаются. Например, Дед Мороз вспомнил, как в 2017 году исполнил желание и подарил семье корову. Кроме того, волшебник упомянул, как устраивал для детей купание с дельфинами.