Прокуратура Тюмени может наказать «Дом Печати» за проведение концерта IC3PEAK

Вслед за Новосибирском и Пермью концерт группы IC3PEAK может сорваться и в Тюмени. Прокуратура предупредила площадку «Дом печати» о том, что они не могут нарушать закон.

Глава центральной прокуратуры Тюмени Султан Ксимов подписал документ, предостерегающий «Территорию творчества» в «Доме печати», от проведения данного музыкального мероприятия. На данной площадке должен состояться концерт группы сегодня, 30 ноября в 19:00. В документе указывается о невозможности проведения мероприятия из-за того, что группой используется материал, запрещенный к распространению среди детей. Судя по всему, речь идет, прежде всего, о нашумевшем треке «Смерти больше нет», из-за которого началась череда отмены концертов IC3PEAK. Также, в документе говорится об отсутствии паспорта безопасности у объекта, выбранного для концерта. Если указания не будут исполнены владельцами «Дома печати», их могут наказать, привлекая к административной ответственности.

Концертный тур IC3PEAK существенно сокращается: ранее уже был сорван концерт в Перми. Журналист и радиоведущий Сергей Доренко назвал жителей города «узколобой деревенщиной», комментируя отмену мероприятия. В Новосибирске группе также не удалось сыграть, а организатор концерта был вызван в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в СМИ появились предположения о причинах массовых запретов концертов рэп-исполнителей и других кумиров молодежи. Усиленное внимание к творчеству некоторых артистов появилось после происшествий в Архангельске и Керчи.