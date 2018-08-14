"Узколобая деревенщина": Сергей Дорин высказался в адрес пермяков из-за отмены концерта IC3PEAK

Во время интервью в прямом эфире на радиостанции «Говорит Москва» Доренко резко отреагировал на отмену концерта группы IC3PEAK в Перми.

Известный журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко назвал пермяков «узколобой деревенщиной». Запрет концерта оказался на руку музыкальному коллективу и послужил им пиаром. Доренко отметил, что без возникновения этого скандала даже не узнал бы о существовании такой группы. Он поблагодарил «узколобую пермскую деревенщину» за отмену мероприятия, так как теперь он вдохновлен песнями IC3PEAK, назвал участников выдающими людьми. Также, он отметил хороший вокал и качество обработки треков.

Доренко объяснил, что местные власти не понимают, как живет сейчас молодежь. Помимо реального мира, для нынешнего молодого поколения существует также виртуальный мир, в котором он регулярно пребывает. «Когда вы запрещаете в реале, люди остаются в виртуале», - сказал телеведущий.

Выступление IC3PEAK в Перми было перенесено трижды. С самого начала, для проведения концерта 27 ноября была заявлен бар «Cape Town». Накануне выступления группе запретили выступать. На замену пришла площадка MICHURIN, которая также отступила, указав технические неполадки как причину отмену. Наконец, концерт стартовал в ресторане «Кама». Здесь IC3PEAK дали исполнить две композиции, после чего мероприятие было разогнано правоохранительными органами. В социальных сетях группа сообщила, что машина ФСБ следовала за ними продолжительное время и сейчас «сторожит» участников под окнами. Поводом для такого поведения является «суицидальное» настроение текстов песен группы.

Ранее сообщалось, что концерт IC3PEAK в Новосибирске, запланированный на 1 декабря, уже отменен клубом «Подземка» после беседы участников группы с сотрудниками ФСБ.