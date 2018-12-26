Из семи проверенных образцов в черный список организации попали всего два.

«Росконтроль» назвал недобросовестных производителей сметаны, а также указал, какую сметану купить к праздничному столу на Масленицу. Специалисты протестировали молочный продукт семи производителей с жирностью 20%. Под внимание «Росконтроля» попали бренды «Киржачский молочный завод», «Простоквашино», «Ростагроэкспорт», «Брест-Литовск», «Вкуснотеево», «Бежин луг» и «Благода».

Специалисты «Росконтроля» обращали внимание на то, присутствуют ли в сметане вышеуказанных производителей в большом количестве антибиотики, сальмонелла, кишечная палочка, плесень, дрожжи, консерванты, стабилизаторы и растительные жиры. Недобросовестными оказались только два производителя, но очень известных – «Простоквашино» и «Вкуснотеево». «Росконтроль» утверждает, что эти производители не до конца четны со своими покупателями, потому что не указывают на упаковке наличие крахмала. Сам по себе он не наносит страшный вред здоровью, однако и молочным продуктом не является. Из-за этого данные производители попадают в черный список «Росконтроля».

Производители «Благода», «Брест-Литовск» и «Бежин луг» были отмечены «Росконтролем» как самые лучшие. Сметана этих марок прошла отбор и соответствует ГОСТу. Консервантов, антибиотиков или кишечной палочки нигде обнаружено не было.

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