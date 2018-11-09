Только домашние: Роскачество не нашло качественных пельменей в российских магазинах

Согласно результатам проверки ведомства, пельмени, предлагаемые покупателю в российских магазинах, кишат антибиотиками, а также дешевыми ингредиентами вместо качественных.

Глава ведомства Максим Протасов на Российском инвестиционном форуме поведал об итогах проверки магазинных пельменей. Роскачеством было выявлено, что абсолютно все производители пельменей обманывают своих потребителей. Так, ведомство зафиксировало, что в образцах некоторые ингредиенты отсутствуют, а вместо них добавлено некачественные дешевые аналоги. Причем, на упаковке покупателя об этом не уведомляют.

В составе проверенных Роскачеством пельменей также нашли то, чего, согласно этикетке, там быть не должно: крахмал и загустители. Курицу и искусственные добавки ведомство нашло в 9 образцах из 48. Судя по всему, россиянам безопаснее и выгоднее будет приготовить домашние пельмени, потратив некоторое время, но получив качественный продукт.

Эпицентр вкуса пельменей – мясо – также не обрадовало специалистов Роскачества. Главный ингредиент блюда разбавляют антибиотиками. Превышение допустимой и безопасной для здоровья нормы превышено в 2 образцах из 48.

Руководитель Роскачества отмечает, что каждый из производителей пельменей, чья продукция попадает в российские магазины, должен быть честен со своими потребителями. Протасов рассказал, что в ведомство уже обратился ряд компаний, которые отреагировали на исследование Роскачества, изменив поставщиков и усилив контроль на производстве.

Глава организации «Общественный контроль» в Санкт-Петербурге Всеволод Вишневецкий не удивился тому, что качественные пельмени не найдены в магазинах. Он считает, что следование стандартам качества для замороженных полуфабрикатов невыгодно для производителей.

Ранее Роскачество рассказало о правильном выборе розовых вин и плавленых сыров.