Роскачество: «Сибирская коллекция» признаны лучшими пельменями в стране

Накануне, национальная система мониторинга качества провела исследование пельменей, продаваемых на российских прилавках. В ходе, которого эксперты составили рейтинг самых качественных продуктов.

Проверку прошли 48 торговых марок замороженных пельменей российского производства. Они были оценены по 88 показателям качества, а главное безопасности. Продукты из 24 регионов страны поучаствовали в исследовании, их ценовая категория варьировалась от 90 до 640 рублей за 1 килограмм товара.

К сожалению, ни одна бренд не был удостоен государственного Знака качества, но пельмени торговой марки «Сибирская коллекция» были по праву признаны лучшим продуктом. Их цена составляет 450 рублей за килограмм. Кроме них, исследователи решили составить рейтинг пельменей, которые по большей части прошли проверку качества.

Первое место занимают пельмени торговой марки «Дымов», стоимостью 344,8 рублей за 1 килограмм; второе - «Цезарь», 427 руб/кг; третье - «Останкино. Папа может», 311,3 руб/кг; четвертое - «Ермолино», 153 руб/кг; пятое - «Мираторг», 291,2 руб/кг; шестое - «ВкусВилл», 562,5 руб/кг; седьмое - «Атяшево», 374 руб/кг; восьмое «ДобрынинЪ», 299,8 руб/кг и девятое - «Уральские пельмени» за 418,7 руб/кг.

Из списка следует вывод, что не всегда качество зависит от цены продукта. Самые качественные пельмени, по данным Роскачества, изготовляют в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.