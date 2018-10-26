Роскачество поделилось секретами выбора пельменей

Специалисты Роскачества рассказали россиянам, на что обратить внимание при выборе пельменей к столу.

В Роскачестве научили людей выбирать правильно замороженные пельмени, рассказали о том, как их употреблять и не поправляться, а также поделились секретами правильного хранения продукта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

По словам экспертов, прежде всего, нужно почитать состав. Настоящие пельмени состоят только из мясного фарша, репчатого лука, соли, перца, воды, яиц и муки. В Роскачестве обращают внимание, что если на упаковке указано слово «специи», это уже рулетка, так как к ним причисляют различные вкусовые усилители и ароматизаторы. Лучше всего найти товар, где специи расписаны конкретно. Далее следует убедиться, что пельмени не слиплись в комок, что означало бы их неоднократную заморозку. Для этого нужно потрясти упаковку, а лучше всего искать товар в прозрачном материале. О содержании мяса в продукте расскажет категория от А (80%) до Д (менее 20%). Чтобы употреблять пельмени без вреда для фигуры, следует не съедать больше 10 штук за раз и избегать добавления масла, майонеза или сметаны.