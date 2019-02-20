«Переключайтесь на следующего»: Макаревич жестко ответил журналистам, пишущим о его словах про 80% идиотов

Музыкант возмущен усиленным вниманием к своей персоне после его неоднозначных слов, которые общественность восприняла оскорбительно.

Андрей Макаревич жестко ответил журналистам, пишущим о его словах про 80% идиотов. В своем обращении к СМИ в Facebook Макаревич назвал журналистов «ваятелями информационного фронта», «акробатами фарса» и «гиенами ротационных машин».

Известный музыкант возмутился тому, что кто-то написал, будто Макаревич в обиде на граждан России за их реакцию. «На каких россиян? За какую реакцию?» - риторически спрашивает Макаревич. Когда Андрей Макаревич высказался о том, что 80% жителей Земли – идиоты, это действительно вызвало волну негодования в сторону певца. Депутат Вадим Манукян даже предложил лишить Макаревича звания Народного артиста.

«Переключайтесь на следующего. Пора» - пишет в своем аккаунте Макаревич. Музыкант советует журналистам отдохнуть и успокоиться в своем жестком высказывании. Ранее в менеджменте артиста пояснили, что Макаревич процитировал Эдгара Алана По, а не высказал лично свою негативную точку зрения.

Ранее Андрей Макаревич в интервью произнес, что нужно смириться с тем, что 80% населения Земли – идиоты. На его слова, переданные журналистами из уст в уста, оперативно отреагировал ряд известных людей, таких как Анатолий Вассерман, Иосиф Пригожин и другие.