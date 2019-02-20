«Идиотов хватает»: Пригожин частично согласился с провокационными словами Макаревича

Скандальное интервью лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича вызвало бурю негодования у общественности. Прокомментировал высказывания музыканта и продюсер Иосиф Пригожин, который согласился, что на Земле идиотов хватает, однако статистика Макаревича его не устроила.

Интервью Макаревича, которое он дал в честь 50-летия «Машины времени», запомнилось многим его высказыванием о том, что 80% населения планеты – идиоты. При этом музыкант считает, что относится к другим 20%.

Пригожин не понимает, откуда Макаревич взял такую статистику. «Действительно, идиотов хватает везде. И в шоу-бизнесе в частности. Но я не согласен с соотношением, которое назвал Макаревич», - заявил продюсер в беседе с Федеральным агентством новостей. Он считает, что, возможно, у музыканта сложилось такое мнение, поскольку идиоты чаще попадают под внимание общественности. Кроме того, люди чаще реагируют на негатив, забывая про духовное и культурное развитие. По мнению Пригожина, зло потому и побеждает, что у него не существует принципов, а добро предпочитает не драться. Сегодня люди выбирают оскорбления и унижения вместо того, чтобы идти навстречу друг другу.

А вот проблема Макаревича в том, что он слишком резок в своих высказываниях, из-за чего его постоянно критикуют, как считает Пригожин. Тем не менее, он не во всём не согласен с музыкантом. Если же своим высказыванием Макаревич хотел сказать, что унижение других людей является унижением самого себя, что тоже является идиотизмом, тогда у продюсера не возникает возражений.

Слова Макаревича прокомментировал и Анатолий Вассерман, по мнению которого, во время интервью музыкант руководствовался эмоциями, но никак не умом. А вот телеведущий Дмитрий Соловьёв не стал комментировать эту ситуацию, поскольку ему не позволяет кодекс чести, а также память о дружбе с музыкантом.