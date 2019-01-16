"Невежда и обычный хам": В сети ответили на высказывание Макаревича об идиотах

Накануне фронтмен музыкальной группы "Машина времени" заявил, что "80 процентов населения Земли — идиоты". Однако, по его мнению, бороться с этим невозможно, и это следует просто "принять как данность".

В сети бурно обсуждают интервью известного российского музыканта Андрея Макаревича, которое он накануне предоставил для одного из российских информационных агентств. По ходу беседы с корреспондентом он рассказал о том, каково ему сейчас находиться в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, а также о том, каких изменений в стране он хочет добиться на текущей должности.

Макаревич отметил, что не поддерживает позицию постоянного введения запретов, однако ввел бы лишь один — запрет "орать по телевизору". По его мнению, когда такое происходит, это не приносит никакой пользы и лишь "калечит психику людей". После этих слов журналист и услышал его высказывание об идиотах.

Стоит отметить, что такое отношение весьма разочаровало многих из его поклонников. Они отмечали, что всегда восхищались его творчеством, поэтому даже не думали, что он может их так оскорбить. Это даже навлекло на него обратную волну негатива. "Ни один умный человек не будет всех под одну гребёнку грести. Да и чувство такта как бы так говорить не позволит", "Я даже не сомневаюсь, что себя он к этим 80% не причисляет...", "Куда нам, мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили)))", "Короче, невежда и обычный хам, мнящий себя пророком современности... Тьфу", - ответили музыканту в сети.

Тем не менее, были и те, кто согласился с его мнением: "Макар давно уже всем всё доказал и может себе позволить говорить то, что думает. Способность не пресмыкаться в нашей стране и в наше время дорогого стоит. А по теме высказывания, я с ним согласен".