Руководствуется эмоциями: Вассерман прокомментировал слова Макаревича о 80% идиотов на Земле

Ранее сеть взбудоражило высказывание Андрея Макаревича о том, что 80% людей на Земле – идиоты. На его слова уже ответил ряд известных людей, в том числе - публицист Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича о том, что на Земле 80% людей являются идиотами. Узнав о таком высказывании, Вассерман усомнился в том, что музыкант руководствовался своими умственными способностями во время интервью.

Вассерман считает, что слова Макаревича несут оскорбительный характер, но они, прежде всего, характеризую его самого. Макаревич, по мнению Вассермана, руководствуется эмоциями во время таких высказываний, а не умом. Также, публицист отметил, что Макаревич ожидаемо, считает себя умнее большинства, но все же он не вправе называть других идиотами. Вассерман напоминает, что идиотами в медицине называют, прежде всего, людей, неспособных позаботиться о себе в повседневной жизни, чего нельзя сказать о 80% населения Земли.

Андрей Макаревич в интервью «Лента.ру» сделал громкое заявление о том, что причисляет себя к 20% умных людей планеты, а не к большинству идиотов. Его слова мгновенно разлетелись по всей стране, так что о них сегодня высказываются разные знаменитые личности. Так, например, композитор Юрий Лоза посоветовал Макаревичу начать изменения с себя, чтобы изменить ситуацию в мире. Также, Лоза не стал относиться негативно к словам Макаревича, так как его высказывание свидетельствует о присутствующей в России свободе слова, поэтому даже такое частное мнение имеет право на жизнь.

Юрий Лоза отметил, что не может ничего сказать о процентном соотношении умных людей и идиотов, как это сделал Макаревич. Композитор рекомендует Макаревичу поддерживать общение с теми 20%, которых Макаревич считает умными.

Представитель Андрея Макаревича опроверг обвинения в адрес музыканта, уточнив, что артист процитировал слова писателя Эдгара Алана По: «Большинство никогда не бывает право. Потому что большинство населения планеты — идиоты».