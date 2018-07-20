Вышел трейлер экранизации детектива Агаты Кристи с Джоном Малковичем и Рупертом Гринтом

Известно, что экранизацией занимаются Amazon и BBC One. "Убийства по алфавиту" предстанет публике в качестве сериала. При этом роль сыщика Эркюля Пуаро исполнит известный актер Джон Малкович.

Выпущенный трейлер опубликован на популярном видео-хостинге YouTube. Ролик получился очень стильным и немного мрачным. Известно, что сюжет вращается вокруг дела, которое пытаются распутать Пуаро и его коллега инспектор Кром, роль которого и исполнит Руперт Гринт. Таинственный маньяк, который убивает по алфавиту, терроризирует местных жителей. Жертвы, на первый взгляд, никак не связаны друг с другом даже мельчайшими деталями, кроме того, что их имена расположены в алфавитном порядке. Именно это и не могут понять сыщики, пытаясь идти по следам убийцы. Интересно, что маньяк намеренно оставляет рядом с жертвой железнодорожный справочник, уведомляя детективов, где планирует совершить следующее убийство.

[media=https://youtu.be/l-JnLcOuqro]

Примечательно, что продюсером картины станет правнук писательницы Агаты Кристи. Выход сериала намечен на конец 2018 года. Датой выпуска первого эпизода запланирован на 26 декабря. Всего авторы проекта намерены показать три серии.

Напомним, известный актер Руперт Гринт кардинально сменил имидж после того, как его пригласили принять участие в проекте «Убийства по алфавиту». Многие отмечают, что ему и впрямь удалось избавиться от черной метки некоторых артистов – «актер одной роли».