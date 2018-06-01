Рон Уизли из «Гарри Поттера» поразил своими кардинальными изменениями во внешности

29-летний Руперт Гринт отрастил рыжие усы и примерил на себя строгий брючный костюм, дополнив наряд красными очками-сердечками. Актеру наконец-то удалось избавиться от образа волшебника-подростка, которым все его привыкли видеть благодаря множеству фильмов о Гарри Поттере.

Руперт Гринт многим запомнился как Рон Уизли из «Гарри Поттера». Актеру успешно удалось перевоплотиться в застенчивого подростка-волшебника из бедной семьи магов. Однако, актеру уже 29 лет и он явно не в восторге от того, что многие до сих пор видят в нем юного парня с волшебной палочкой. Теперь же, как пишут СМИ, Руперту Гринту удалось избавиться от мнения о том, что он актер «одной роли».

Руперта Гринта пригласили сниматься в сериале «Убийство по алфавиту», который основан на произведениях Агаты Кристи. В новом проекте актер исполнит роли инспектора Крома, а детектива Эркюля Пуаро сыграет Джон Малкович.

На съемочную площадку, расположенную в английском городе Брэдфорт, актер приехал в кардинально новом образе. Руперт Гринт отрастил усы, надел строгий костюм-тройку. Необычности образу придают красные очки-сердечки. Пользователи признаются, что Руперт Гринт их поразил своими кардинальными изменениями во внешности. Актер стал выглядеть гораздо взрослее, даже забавные очки не испортили его вид.